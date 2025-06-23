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Бензин и дизель подорожали еще почти на гривну: какие цены на АЗС

Украина, Понедельник 23 июня 2025 13:25
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Бензин и дизель подорожали еще почти на гривну: какие цены на АЗС Фото: Цены на бензин в Украине выросли после скачка нефти (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизель в Украине продолжают расти. Импортное топливо дорожает из-за скачка нефти после начала войны в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены 23 июня 2025 года на бензин А-95 составляют 58,44 гривен за литр (+0,79 гривен), на дизельное топливо 55,56 гривен за литр (+0,86 гривен), на автогаз 34,49 гривен за литр (+0,12 гривен).
Бензин и дизель подорожали еще почти на гривну: какие цены на АЗС

С начала месяца бензин подорожал на 3,88 гривен, дизель - на 3,02 гривен, автогаз подешевел на 0,34 гривен.
Бензин и дизель подорожали еще почти на гривну: какие цены на АЗС

Причины изменения цен

Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива.

Мировые цены на нефть значительно выросли с начала месяца из-за напряженности на Ближнем Востоке, а затем ударов Израиля и США по военным объектам по территории Ирана. Марка Brent подорожала с 64 до 78,5 долларов за баррель.

Также влияет курс доллара, который вырос за последние дни на 50 копеек до 42 гривен.

Напомним, розничные цены на бензин, дизель и автогаз выросли за 2024 год. Средние розничные цены 2 января 2025 года на бензин А-95 составили 55,55 гривен за литр (+4,07 гривен за год), на дизельное топливо 52,75 гривен за литр (+1,25 гривен), на автогаз 35,41 гривен за литр (+5,58 гривен).

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