Бензин дорожает: цены на АЗС в Украине

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 26 марта 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли незначительно. Автогаз не изменился в цене.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,03 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 29,04 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,26 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 15,82 гривен за литр (+0,00 гривен).

Как сообщило РБК-Украина, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине резко выросли на прошлой неделе - 19 марта 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем бензин А-95 подорожал на 44 копейки.

Рост цен продолжился в начале текущей недели, однако цены повышались не столь значительно. В частности, 25 марта бензин А-95 подорожал всего на 1 копейку.

Как писало РБК-Украина, подъем цен на нефть в мире за последние месяцы привел к подорожанию бензина в сетях АЗС в Украине.