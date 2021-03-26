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Бензин дорожает: цены на АЗС в Украине

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 13:27
Бензин дорожает: цены на АЗС в Украине Фото: бензин А-95 подорожал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 26 марта 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли незначительно. Автогаз не изменился в цене.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,03 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 29,04 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,26 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 15,82 гривен за литр (+0,00 гривен).

Бензин дорожает: цены на АЗС в Украине

Как сообщило РБК-Украина, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине резко выросли на прошлой неделе - 19 марта 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем бензин А-95 подорожал на 44 копейки.

Рост цен продолжился в начале текущей недели, однако цены повышались не столь значительно. В частности, 25 марта бензин А-95 подорожал всего на 1 копейку.

Как писало РБК-Украина, подъем цен на нефть в мире за последние месяцы привел к подорожанию бензина в сетях АЗС в Украине.

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