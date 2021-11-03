Бензин дорожает: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин в Украине 3 ноября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Дизтопливо и автогаз подешевели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,87 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 - 31,81 гривен за литр (+0,04 гривен), на дизельное топливо - 30,62 гривен за литр (-0,04 гривен), на автогаз - 18,45 гривен за литр (-0,01 гривен).

Напомним, с мая 2021 года в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 2 ноября.

Расчетные цены для бензина повышены на 20 копеек с 28,20 гривен до 28,40 гривен за литр, для дизельного топлива снижены на 17 копеек с 25,07 гривен до 24,90 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 33,40 гривен за литр, дизельного топлива - 31,90 гривен за литр.