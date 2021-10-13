Бензин и дизтопливо резко подорожали после публикации новой предельной цены

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 13 октября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко выросли. Автогаз подорожал на 2 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,01 гривен за литр (+0,74 гривен), на бензин А-95 - 30,89 гривен за литр (+0,78 гривен), на дизельное топливо - 29,68 гривен за литр (+0,79 гривен), на автогаз - 18,32 гривен за литр (+0,02 гривен).

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 11 октября. Расчетные цены для бензина повышены на 1,07 гривен с 26,50 гривен до 27,57 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 1,12 гривен с 23,23 гривен до 24,35 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 32,57 гривен за литр, дизельного топлива - 31,35 гривен за литр.