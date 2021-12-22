Бензин и дизтопливо подорожают: обнародована новая максимальная цена

Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные данные по состоянию на 21 декабря предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэкономики .

Расчетные цены для бензина повышены на 22 копейки с 25,78 гривен до 25,97 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 3 копейки с 23,13 гривен до 23,16 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,97 гривен за литр, дизельного топлива - 30,16 гривен за литр.