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Бензин і дизпаливо подорожчають: оприлюднена нова максимальна ціна

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Україна, Середа 22 грудня 2021 15:06
Бензин і дизпаливо подорожчають: оприлюднена нова максимальна ціна Фото: вартість бензину і дизпалива зросте (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові дані станом на 21 грудня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки.

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 22 копійки з 25,78 гривень до 25,97 гривень за літр, для дизельного палива підвищені на 3 копійки з 23,13 гривень до 23,16 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,97 гривень за літр, дизельного палива - 30,16 гривень за літр.

Нагадаємо, уряд з 15 травня запровадив формулу "Роттердам+" для визначення цін на бензин і дизельне паливо на АЗС.

Відповідно до постанови уряду, середню вартість ДП (ULSD 10 ppm) та бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі даних Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а також витрат 27 дол./тонна на логістичне та інше забезпечення, згідно з зовнішньоекономічними договорами.

"Бензинова" формула є ідентичною до формули на вугілля "Роттердам+", яка діяла з 2016 по 2019 рік. Обидві вони ґрунтуються на котируваннях палива в порту Роттердам плюс витрати на доставку до споживача в Україні.

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