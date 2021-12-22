Бензин і дизпаливо подорожчають: оприлюднена нова максимальна ціна

Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові дані станом на 21 грудня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки .

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 22 копійки з 25,78 гривень до 25,97 гривень за літр, для дизельного палива підвищені на 3 копійки з 23,13 гривень до 23,16 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,97 гривень за літр, дизельного палива - 30,16 гривень за літр.