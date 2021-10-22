Бензин и дизтопливо подорожают: обнародована новая предельная цена

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 22 октября предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию Минэкономики .

Расчетные цены для бензина повышены на 63 копейки с 27,57 гривен до 28,20 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 72 копейки с 24,35 гривен до 25,07 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 33,20 гривен за литр, дизельного топлива - 32,03 гривен за литр.