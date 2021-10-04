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Бензин и дизтопливо подорожают: обнародована новая предельная цена

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Украина, Понедельник 04 октября 2021 12:44
Бензин и дизтопливо подорожают: обнародована новая предельная цена Фото: цены на бензин дизельное топливо вырастут после публикации новой цены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 1 октября предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию Минэкономики.

Расчетные цены для бензина повыше на 33 копейки с 26,17 гривен до 26,50 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 64 копейки с 22,59 гривен до 23,23 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,50 гривен за литр, дизельного топлива - 30,23 гривен за литр.

Напомним, правительство с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Правительственным постановлением установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики трижды в месяц.

Как правило, после повышения расчетной стоимости сети АЗС поднимают свои розничные цены.

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