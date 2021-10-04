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Бензин і дизпаливо подорожчають: оприлюднена нова гранична ціна

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Україна, Понеділок 04 жовтня 2021 12:44
Бензин і дизпаливо подорожчають: оприлюднена нова гранична ціна Фото: ціни на бензин дизельне паливо зростуть після публікації нової ціни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки станом на 1 жовтня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію Мінекономіки.

Розрахункові ціни для бензину вище на 33 копійки з 26,17 гривень до 26,50 гривень за літр, для дизельного палива підвищені на 64 копійки з 22,59 гривень до 23,23 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,50 гривень за літр, дизельного палива - 30,23 гривень за літр.

Нагадаємо, уряд з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Урядовою постановою встановлено, що НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.

Як правило, після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС піднімають свої роздрібні ціни.

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Ціни на бензин
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