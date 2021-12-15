Бензин и дизтопливо немного подешевеют: новые максимальные цены

Министерство экономики Украины еще немного снизило расчетные цены на бензин и дизельное топливо. Таким образом, цены на АЗС в ближайшее время тоже снизятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минэкономики .

Расчетные цены для бензина снижены на 10 копеек с 25,88 до 25,78 гривен за литр, для дизельного топлива снижены на 14 копеек с 23,27 гривен до 23,13 гривен за литр.

С учетом максимальных наценок розничная стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,78 гривен за литр, дизельного топлива - 30,13 гривен за литр.