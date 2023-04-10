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Бензин, дизель та автогаз дорожчають: скільки коштує паливо на АЗС в Україні

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Україна, Понеділок 10 квітня 2023 15:58
Бензин, дизель та автогаз дорожчають: скільки коштує паливо на АЗС в Україні Фото: ціни на пальне виросли на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на дизельне паливо автогаз в Україні 10 квітня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, зросли. Бензин подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,03 гривень за літр (+0,07 гривень), на дизельне паливо - 47,13 гривень за літр (+0,03 гривень), на автогаз - 21, 69 гривень за літр (+0,01 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Бензин, дизель та автогаз дорожчають: скільки коштує паливо на АЗС в Україні

Зазначимо, нафта на світових ринках дорожчала три тижні поспіль, що має спричинити зростання цін на паливо, яке імпортує Україна.

Нагадаємо, за березень бензин подешевшав на 1,2%, дизельне паливо на 5,6%, автогаз – на 9,7%.

Цього року зниження цін на бензин , дизельне паливо та автогаз в Україні було спричинене великими запасами, які зробили мережі АЗС.

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Ціни на бензин
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