Бензин, дизель и автогаз дорожают: сколько стоит топливо на АЗС в Украине
Розничные цены на дизельное топливо автогаз в Украине 10 апреля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Бензин подорожал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,03 гривен за литр (+0,07 гривен), на дизельное топливо - 47,13 гривен за литр (+0,03 гривен), на автогаз - 21,69 гривен за литр (+0,01 гривен).
Розничные цены в Украине:
Отметим, нефть на мировых рынках дорожала три недели подряд, что должно привести к росту цен на топливо, которое импортирует Украина.
Напомним, за март бензин подешевел на 1,2%, дизельное топливо на 5,6%, автогаз - на 9,7%.
В этом году снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.