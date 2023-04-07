Бензин, дизель та автогаз дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС в Україні

Роздрібні ціни на дизельне паливо автогаз в Україні 7 квітня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Бензин подешевшав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,96 гривень за літр (-0,07 гривень), на дизельне пальне - 47,10 гривень за літр (-0,06 гривень), на автогаз – 21, 68 гривень за літр (-0,01 гривні).

Нагадаємо, за березень бензин подешевшав на 1,2%, дизельне пальне на 5,6%, автогаз – на 9,7%.

Цього року зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було спричинене великими запасами, які зробили мережі АЗС.

Крім того, з початку березня курс долара в Україні впав на 2 гривні до 38 гривень за долар, що робить паливо дешевшим.