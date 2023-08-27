Бензин, дизель чи газ? Як вибрати генератор для дому та бізнесу

Українців попереджають про те, що Росія восени може повторити енергетичний терор. Тому питання про те, як пережити блекаут, знову стало актуальним, і одна з очевидних відповідей - придбати генератор.

РБК-Україна розповідає, на що звернути увагу під час його вибору.

Сфера використання

Розподіл генераторів на конкретні сфери застосування є умовним. Тобто будь-який з них може бути використаний будь-де. Але очевидно, що для дому, дачі та бізнесу слід виходити з різних параметрів.

Насамперед генератори підбирають за потужністю та нюансами роботи. Слід пам'ятати, що не йдеться про пристрої для квартир. Оскільки вони оснащені двигунами внутрішнього згоряння, їх можна використовувати тільки зовні, в технічних приміщеннях, що добре провітрюються, на відстані не менше 6 м від стін.

Види генераторів за паливом

Бензиновий

Один із найпопулярніших варіантів. Саме бензинові генератори частіше купують для дому чи бізнесу.

До плюсів відносять відносно низький рівень шуму - у середньому +/- 70 дБ. І, як правило, коштують вони дешевше в порівнянні з дизельними аналогами, менші за габаритами та легше заводяться за низьких температур.

Мінуси - ресурс рідко перевищує 4000 мотогодин, залежно від моделі можуть безперервно працювати від 4 до 8 годин.

Дизельний

Їх обирають, коли не вистачає 8 годин безперервної роботи. Є компактні та стаціонарні. Останні забезпечують велику потужність, аж до того, що як основне джерело струму їх використовують на виробництві та на будівельних майданчиках.

Компактні зазвичай оснащуються повітряними системами охолодження, а стаціонарні - водяними.

Плюси - моторесурс може досягати 40000 годин, потужніші і витриваліші за бензинові, деякі моделі здатні безперервно працювати протягом доби. А ще витрачають менше палива.

Мінуси - шумні, дорогі та взимку заводяться важче, ніж бензинові.

Газовий

Це найменш популярні генератори. Вони не мають паливного бака, тому їх треба підключати до балонів зі стисненим газом. Відповідно, максимальний час роботи залежить від ємності балона.

Плюси - через те, що при спалюванні газу здійснюється менше негативного впливу на метал, газові двигуни мають набагато більший ресурс, ніж бензинові та дизельні. І під час роботи такого генератора виділяється менше шкідливих речовин.

Мінуси - балони зі стисненим газом є вогненебезпечними, тому їхня експлуатація вимагає обережності.

Прямий чи інверторний?

Якість струму в синхронному (прямому) генераторі залежить від кількох факторів - від якості палива до поточного навантаження. На виході отримуємо струм у вигляді ступінчастої синусоїди, а це не підходить для чутливої техніки - електричних котлів, бойлерів тощо. Такі генератори потребують охолодження, завжди працюють на максимальній потужності і тому не дуже економні.

На відміну від прямого, в інверторному генераторі струм проходить через випрямлювач, перетворюється на постійний, після чого йде через конденсатор та інвертується в змінний з ідеальною синусоїдою.

Інверторні генератори дорожчі за класичні, але крім ідеальної синусоїди струму мають інші переваги: економна витрата палива, компактність і менша вага.

Одно- чи трифазний?

Тут вибір досить простий. Однофазний струм - це струм 220 Вольт/16 А (Ампер), трифазний - 380 Вольт/16 Ампер. Побутова техніка та гаджети працюють на однофазному, на трифазному - спеціалізовані прилади: верстати, зварювальні апарати тощо.

Однофазні генератори призначені для використання у мережах, де немає приладів на 380 Вольт. Тому їх переважно використовують для побутових потреб або для малого та середнього бізнесу.

Трифазні генератори підходять для виробництва та будівництва. Їхня потужність починається від 5-6 кВт.

Важливо розуміти, що трифазний генератор для дому - це погана ідея. По-перше, потужність трифазного генератора в однофазовому режимі розподіляється порівну між трьома фазами. Тобто у випадку з пристроєм на 6 кВт по 2 кВт на фазу. І в такому випадку не можна увімкнути прилад потужніший за цей показник.

По-друге, у разі підключення менш потужних приладів виникає фазовий перекіс. Наприклад, при підключенні холодильника на 750 Вт не можна на інші фази підключити щось потужніше 1 кВт, а якщо відбувається фазовий зсув, то генератор вимкнеться.

По-третє, трифазні генератори використовують багато палива та їхнє використання в однофазному режимі недоцільно.

Ресурс генератора та час безперервної роботи

Двигун внутрішнього згоряння в генераторі має конкретний моторесурс у годинах:

бензинові - близько 4000 годин

дизельні - від 8000 до 12000 годин

газові - 20000+ годин

Таким чином, якщо бензиновий працює до 10-12 години на добу, його ресурсу вистачить на рік. Після цього буде заміна або технічне обслуговування (іноді вигідніше придбати новий).

Також важливо пам'ятати, що генератори не можуть постійно працювати. Для бензинових зазвичай межа становить 8 годин (інверторні до 12 годин), для дизельних - від 12 до 36 годин (промислові моделі), для газових - залежить від ємності балона.

Зазвичай після 5-6 годин роботи радять відключити генератор, щоб він охолонув. Інакше він вичерпає ресурс набагато раніше.

Як визначитися із потужністю?

Потужність генератора прямо пропорційна кількості приладів, які можна заживити. Тому для початку треба визначитися з тим, що працюватиме постійно.

Наприклад, очевидно, що вдома постійно включені холодильники, котли, роутери, комп'ютери та освітлення. Також потрібно врахувати момент із пусковими точками. Це потужність, потрібна для запуску приладу.

У випадку холодильників, пилососів, телевізорів і електродрилів для їхнього включення потрібна потужність більше в 1,5 рази, ніж номінальна. Для прасок, електроплит і кавоварок пусковий струм дорівнює номінальному.

З цього випливає, що для визначення потужності генератора потрібно підрахувати сукупну потужність приладів, що підключаються, з пусковими струмами і додати хоча б 30-50% запасу.

Наведемо спрощений приклад розрахунку для наступних приладів:

ноутбук - 100 Вт

роутер - 60 Вт

котел - 200 Вт

освітлення - 160 Вт

холодильник - 800 Вт (пусковий струм 1,5 кВт)

Таким чином, потрібна номінальна потужність 1320 Вт, але з додаванням запасу округляємо до 2000 Вт. Плюс слід додати ще 700 Вт для того, щоб холодильник міг увімкнутися. Виходить, що підійде генератор із номінальною потужністю на 2 кВт та максимальною на 2,7 кВт.

Що краще для дому та для бізнесу?

У випадку приватного будинку можна обійтися бюджетним варіантом на бензині, з потужністю до 3 кВт, з часом безперервної роботи від 5 годин і моторесурсом від 4000 годин.

Але з урахуванням вартості палива оптимальним можна вважати газовий інверторний генератор з ресурсом від 5000 годин. Він коштує дорожче, але дає дешевшу енергію і буде економнішим на довгій дистанції. Також слід врахувати, що є моделі, здатні працювати як на бензині, так і на газу.

Для малого бізнесу бюджетні варіанти - до 4 кВт потужності, від 8 годин безперервної роботи та ресурсом від 4000 годин. В ідеалі - дизельний чи газовий від 6 кВт та від 12 годин постійної роботи.