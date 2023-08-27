Бензин, дизель или газ? Как выбрать генератор для дома и бизнеса

Украинцев предупреждают о том, что Россия осенью может повторить энергетический террор. Поэтому вопрос о том, как пережить блекаут, снова стал актуальным, и один из очевидных ответов - обзавестись генератором.

РБК-Украина рассказывает, на что обратить внимание при его выборе.

Сфера применения

Разделение генераторов на конкретные сферы применения является условным. То есть любой из них может быть использован где угодно. Но очевидно, что для дома, дачи и для бизнеса следует исходить из разных параметров.

Прежде всего, генераторы подбирают по мощности и нюансам работы. Следует помнить, что речь не идет об устройствах для квартир. Поскольку они оснащены двигателями внутреннего сгорания, их можно использовать только снаружи, в технических и хорошо проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 6 м от стен.

Виды генераторов по топливу

Бензиновый

Один из самых популярных вариантов. Именно бензиновые генераторы чаще покупают для дома или для бизнеса.

К плюсам относят относительно низкий уровень шума - в среднем +/- 70 дБ. И, как правило, стоят они дешевле по сравнению с дизельными аналогами, меньше по габаритам и легче заводятся при низких температурах.

Минусы - ресурс редко превышает 4000 моточасов, в зависимости от модели могут беспрерывно работать от 4 до 8 часов.

Дизельный

Их выбирают, когда не хватает 8 часов непрерывной работы. Есть компактные и стационарные. Последние обеспечивают большую мощность, вплоть до того, что в качестве основного источника тока их используют на производстве и на строительных площадках.

Компактные обычно оснащаются воздушными системами охлаждения, а стационарные - водяными.

Плюсы - моторесурс может достигать 40000 часов, мощнее и выносливее бензиновых, некоторые модели способны беспрерывно работать в течение суток. А еще расходуют меньше топлива.

Минусы - шумные, дорогие и зимой заводятся тяжелее, чем бензиновые.

Газовый

Это наименее популярные генераторы. У них нет топливного бака, поэтому их нужно подключать к баллонам со сжатым газом. Соответственно, максимальное время работы зависит от емкости баллона.

Плюсы - из-за того, что при сжигании газа оказывается меньше негативного влияния на металл, газовые двигатели имеют гораздо больший ресурс, чем бензиновые и дизельные. И при работе такого генератора выделяется меньше вредных веществ.

Минусы - баллоны со сжатым газом огнеопасны, поэтому их эксплуатация требует предельной осторожности.

Прямой или инверторный?

Качество тока в синхронном (прямом) генераторе зависит от нескольких факторов - от качества топлива до текущей нагрузки. На выходе получаем ток в виде ступенчатой синусоиды, а это не подходит для чувствительной техники - электрических котлов, бойлеров и т.д. Такие генераторы нуждаются в охлаждении, всегда работают на максимальной мощности и поэтому не очень экономные.

В отличие от прямого, в инверторном генераторе ток проходит через выпрямитель, превращается в постоянный, после чего идет через фильтрующий конденсатор и инвертируется в переменный с идеальной синусоидой.

Инверторные генераторы дороже классических, но помимо идеальной синусоиды тока обладают и другими преимуществами: экономный расход топлива, компактность и меньший вес.

Одно- или трехфазный?

Здесь выбор достаточно прост. Однофазный ток - это ток 220 Вольт/16 А (Ампер), трехфазный - 380 Вольт/16 Ампер. Бытовая техника и гаджеты работают на однофазном, на трехфазном - специализированные приборы: станки, сварочные аппараты и т.д.

Однофазные генераторы предназначены для использования в сетях, где нет приборов на 380 Вольт. Поэтому их преимущественно используют для бытовых нужд или для малого и среднего бизнеса.

Трехфазные генераторы подходят для производства и строительства. Их мощность начинается от 5-6 кВт.

Важно понимать, что трехфазный генератор для дома - это плохая идея. Во-первых, мощность трехфазного генератора в однофазовом режиме делится поровну между тремя фазами. То есть, в случае с устройством на 6 кВт по 2 кВт на фазу. И в таком случае нельзя подключить прибор мощнее этого показателя.

Во-вторых, в случае с подключением менее мощных приборов возникает фазовый перекос. Например, при подключении холодильника на 750 Вт нельзя на другие фазы подключить что-то мощнее 1 кВт, а если происходит фазовый сдвиг, то генератор выключится.

В-третьих, трехфазные генераторы используют много топлива, и их использование в однофазном режиме нецелесообразно.

Ресурс генератора и время непрерывной работы

Двигатель внутреннего сгорания в генераторе имеет конкретный моторесурс в часах:

бензиновые - около 4000 часов

дизельные - от 8000 до 12000 часов

газовые - 20000+ часов

Таким образом, если бензиновый работает до 10-12 часов в сутки, его ресурса хватит на год. За этим последует замена или техническое обслуживание (иногда выгоднее приобрести новый).

Также важно помнить, что генераторы не могут работать постоянно. Для бензиновых обычно предел составляет 8 часов (инверторные до 12 часов), для дизельных - от 12 до 36 часов (промышленные модели), для газовых - зависит от емкости баллона.

Обычно после 5-6 часов работы советуют отключить генератор, чтобы он остыл. Иначе он исчерпает ресурс гораздо раньше.

Как определиться с мощностью?

Мощность генератора прямо пропорциональна количеству приборов, которые от него можно запитать. Поэтому для начала нужно определиться с тем, что будет работать постоянно.

Например, очевидно, что дома постоянно включены холодильники, котлы, роутеры, компьютеры и освещение. Также нужно учесть момент с пусковыми точками. Это мощность, которая нужна для запуска прибора.

В случае с холодильниками, пылесосами, телевизорами и электродрелями для их включения нужна мощность больше в 1,5 раза, чем номинальная. Для утюгов, электроплит и кофеварок пусковой ток равен номинальному.

Из этого следует, что для определения мощности генератора нужно подсчитать совокупную мощность подключаемых приборов с пусковыми токами и добавить хотя бы 30-50% запаса.

Приведем упрощенный пример расчета для следующих приборов:

ноутбук - 100 Вт

роутер - 60 Вт

котел - 200 Вт

освещение - 160 Вт

холодильник - 800 Вт (пусковой ток 1,5 кВт)

Таким образом, нужна номинальная мощность в 1320 Вт, но с добавлением запаса округляем до 2000 Вт. Плюс следует прибавить еще 700 Вт для того, чтобы холодильник мог включиться. Выходит, что подойдет генератор с номинальной мощностью на 2 кВт и максимальной на 2,7 кВт.

Что лучше для дома и для бизнеса?

В случае с частным домом можно обойтись бюджетным вариантом на бензине, с мощностью до 3 кВт, со временем непрерывной работы от 5 часов и моторесурсом от 4000 часов.

Но с учетом стоимости топлива, оптимальным можно считать газовый инверторный генератор с ресурсом от 5000 часов. Он стоит дороже, но он дает более дешевую энергию и будет экономнее на длинной дистанции. Также следует учесть, что есть модели, способные работать как на бензине, так и на газу.

Для малого бизнеса бюджетные варианты - до 4 кВт мощности, от 8 часов непрерывной работы и ресурсом от 4000 часов. В идеале - дизельный или газовый от 6 кВт и от 12 часов постоянной работы.