Бензин, дизель, автогаз та бензин дешевшають: актуальні ціни на АЗС

Роздрібні ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні 14 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,37 гривень за літр (-0,02 гривень), на дизельне пальне - 48,90 гривень за літр (-0,0 гривень), на автогаз - 22, 70 гривень за літр (-0,12 гривні).

Нагадаємо, зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.

За лютий бензин подешевшав на 2,4%, дизельне пальне на 5,1%, автогаз - на 10,5%.

Крім того, на початку березня курс долара в Україні впав більш ніж на 1 гривню - нижче за 39 гривень за долар, що робить паливо ще дешевшим.