Бензин дешевшає, а газ дорожчає: огляд цін на АЗС 11 листопада

У середу, 11 листопада, українські мережі АЗС оновили вартість пального. На ринку спостерігається масштабна хвиля зниження цін на бензин у мережах OKKO, UPG та "Укрнафта", тоді як автогаз продовжив зростання у більшості операторів.
Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріала РБК-Україна нижче.
Масштабне здешевлення бензину: Мережа OKKO скинула по 1,00 грн/л на всі марки бензину (А-95 Євро - до 91,90 грн/л, Pulls 95 - до 94,90 грн/л, Pulls 100 - до 101,90 грн/л). Мережа UPG також знизила ціни на бензини на 1,00-2,00 грн/л (А-95 - до 87,90 грн/л, UPG 100 - до 98,90 грн/л). Державна "Укрнафта" опустила ціну на свій фірмовий А-95 Energy на 1,00 грн/л (до 89,90 грн/л), а базовий А-95 - до рівня 87,90 грн/л.
Автогаз піднявся у ціні: Газ додав у вартості одразу в трьох мережах - OKKO (до 62,90 грн/л), WOG (до 62,50 грн/л) та "Укрнафта" (до 59,90 грн/л).
WOG та SOCAR утримують ціни на бензин: Після вчорашнього здешевлення мережа WOG зберегла цінники без змін. SOCAR також утримує позиції попереднього дня.
Дизельне пальне зберігає абсолютну стабільність: Вартість дизелю залишається незмінною в усіх моніторингових мережах - від 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).
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