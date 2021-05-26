Бензин дешевеет: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 26 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного снизились. Автогаз подешевел.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,16 гривен за литр (-0,00 гривен), на бензин А-95 - 28,92 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 27,33 гривен за литр (-0,02 гривен), на автогаз - 15,71 гривен за литр (-0,01 гривен).

Напомним, Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо и ограничил максимальную цену уровнем 30,22 гривен за литр для бензинов и 27,89 гривен за литр для дизельного топлива. После этого цены на АЗС резко снизились.

Затем были проведены новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. По новым требованиям, с 23 мая стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривен за литр, дизельного топлива - 27,89 гривен за литр.

Цены на АЗС в понедельник, 26 мая, снизились. В частности, бензин А-95 подешевел на 11 копеек до 28,93 гривен за литр.