Бензин на АЗС подорожал после публикации новых максимальных цен
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 14 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз без изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,21 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,19 гривен за литр (+0,06 гривен), на дизельное топливо - 28,43 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 15,40 гривен за литр (0,00 гривен).
Отметим, правительство с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо.
Минэкономики 13 июля обнародовало новые максимальные цены. Расчетные цены для бензина повышены с 26,64 гривен до 26,87 гривен за литр, для дизельного топлива с 22,55 гривен до 22,60 гривен за литр.
Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,87 гривен за литр, дизельного топлива - 29,60 гривен за литр.