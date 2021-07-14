ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Бензин на АЗС подорожал после публикации новых максимальных цен

Новина українською →
Украина, Среда 14 июля 2021 15:07
Бензин на АЗС подорожал после публикации новых максимальных цен Фото: цены на бензин выросли на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 14 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Бензин на АЗС подорожал после публикации новых максимальных цен

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,21 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,19 гривен за литр (+0,06 гривен), на дизельное топливо - 28,43 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 15,40 гривен за литр (0,00 гривен).

Отметим, правительство с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо.

Минэкономики 13 июля обнародовало новые максимальные цены. Расчетные цены для бензина повышены с 26,64 гривен до 26,87 гривен за литр, для дизельного топлива с 22,55 гривен до 22,60 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,87 гривен за литр, дизельного топлива - 29,60 гривен за литр.

Читайте РБК-Украина в Google News
бензин цены на бензин
NEWS
Путин пообещал соблюдать контракт о транзите газа через Украину
Путин пообещал соблюдать контракт о транзите газа через Украину
DAILY
Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти