Белый дом запросил у Конгресса более 6 млрд долларов на расселение афганцев

Администрация Джо Байдена запросила у Конгресса США выделения суммарно нескольких десятков миллиардов долларов на некоторые нужды. В частности Белый дом просит выделить 6,4 млрд долларов на расселение афганцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post .

Администрация США рассчитывает получить более 30 млрд долларов.

"Белый дом просит 14 млрд долларов для реагирования на стихийные бедствия, произошедшие до урагана Ида, а также 6,4 млрд долларов на оплату продолжающегося переселения десятков тысяч афганцев, которые были партнерами США во время войны в Афганистане", - говорится в сообщении.

Помимо этого, администрация просит еще 10 миллиардов долларов на устранение ущерба после урагана "Ида".