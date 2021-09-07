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Белый дом запросил у Конгресса более 6 млрд долларов на расселение афганцев

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Вашингтон, Вторник 07 сентября 2021 23:05
Белый дом запросил у Конгресса более 6 млрд долларов на расселение афганцев Фото: Администрация Байдена запросила средства на расселение афганцев (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Администрация Джо Байдена запросила у Конгресса США выделения суммарно нескольких десятков миллиардов долларов на некоторые нужды. В частности Белый дом просит выделить 6,4 млрд долларов на расселение афганцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Администрация США рассчитывает получить более 30 млрд долларов.

"Белый дом просит 14 млрд долларов для реагирования на стихийные бедствия, произошедшие до урагана Ида, а также 6,4 млрд долларов на оплату продолжающегося переселения десятков тысяч афганцев, которые были партнерами США во время войны в Афганистане", - говорится в сообщении.

Помимо этого, администрация просит еще 10 миллиардов долларов на устранение ущерба после урагана "Ида".

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США доставили на свою территорию 23 876 афганцев, эвакуированных из захваченного боевиками радикального движения "Талибан" Афганистана.

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