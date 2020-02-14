В Белый дом возвращается уволенная со скандалом помощница Трампа

Бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которая ушла в отставку в связи со слушаниями по так называемому"русскому" делу, возвращается в администрацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Отмечается, что она вернется в администрацию в начале марта и будет работать старшим советником в зятя Трампа Джареда Кушнера.

Напомним, бывшая модель Хоуп Хикс считается одной из наиболее приближенных помощниц Дональда Трампа. Официально она начала работать с ним в 2015 году, когда возглавила пресс-службу избирательной кампании. Впоследствии Хикс находилась на нескольких должностях в Белом доме, в том числе директора по вопросам коммуникаций.

В октябре 2017 аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера заявлял о намерении побеседовать в рамках дела о вмешательстве РФ в американские выборы с бывшими и действующими сотрудниками администрации президента Дональда Трампа, в том числе и с Хоуп Хикс.

На слушаниях в Конгрессе в начале 2018 года она подтвердила, что работала с корреспонденцией. Неофициально ее называли "переводчицей" Трампа, поскольку она хорошо понимала, что тот имеет в виду, и умела донести это до журналистов.

Однако она отказалась отвечать на многие вопросы, связанные с расследованием предполагаемых связей предвыборного штаба Трампа с представителями России, и ее действия вызвали жесткую критику со стороны представителей Демократической партии США.

Хикс подала в отставку после того, как призналась, что иногда не говорила правды Трампу "ради общего блага".

Сам Трамп очень тепло отзывался о ней.

"Мне будет не хватать ее рядом, но когда она сказала мне, что рассматривает новые возможности, я все понял. Я уверен, что мы поработаем вместе", - сказал тогда президент США.