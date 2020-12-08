Белый дом пообещал мирную передачу власти Байдену

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Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что действующий президент США Дональд Трамп проведет мирную передачу власти победителю на президентских выборах Джо Байдену. По его мнению, в действиях Трампа "нет раздражения".

Об этом он сказал в интервью газете The Washington Post.

Он выразил уверенность, что будет мирная передача власти.

"Я знаю, что будет мирная передача власти", - сказал Кадлоу.



Он также заявил, что не видит раздражения в действиях Трампа после объявления предварительных результатов выборов. По его мнению, президент "просто внимательно следит за тем, чтобы выборы в стране прошли честно и без фальсификаций".



Отметим, Байден одерживал победу на президентских выборах. В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков США соберется на заседание, чтобы проголосовать за назначение будущего президента.

Напомним, Байден пообещал создать "самое разнообразное" правительство в истории США. Байден хочет, чтобы в состав будущего американского правительства вошли представители различных рас и гендеров.