ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Белый дом пообещал мирную передачу власти Байдену

США, Вторник 08 декабря 2020 03:47
Белый дом пообещал мирную передачу власти Байдену
Фото: Белый дом (pexels)
Автор: Даша Харченко

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что действующий президент США Дональд Трамп проведет мирную передачу власти победителю на президентских выборах Джо Байдену. По его мнению, в действиях Трампа "нет раздражения".

Об этом он сказал в интервью газете The Washington Post.

Он выразил уверенность, что будет мирная передача власти.

"Я знаю, что будет мирная передача власти", - сказал Кадлоу.

Он также заявил, что не видит раздражения в действиях Трампа после объявления предварительных результатов выборов. По его мнению, президент "просто внимательно следит за тем, чтобы выборы в стране прошли честно и без фальсификаций".

Отметим, Байден одерживал победу на президентских выборах. В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков США соберется на заседание, чтобы проголосовать за назначение будущего президента.

Напомним, Байден пообещал создать "самое разнообразное" правительство в истории США. Байден хочет, чтобы в состав будущего американского правительства вошли представители различных рас и гендеров.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Дональд ТрампДжозеф БайденБелый дом

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь