Белый дом подтвердил, что планы по встрече Зеленского и Байдена в силе

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена на следующей неделе состоится. Американский лидер примет своего украинского коллегу в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки .

"На следующей неделе президент будет принимать президента Украины Зеленского в Белом доме", - сказала Псаки в ходе брифинга.

Она уточнила, что в ходе визита украинского лидера будет выражена поддержка суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и Крыму.

Кроме того, по ее словам, Байден обсудит с Зеленским сотрудничество в области энергетической безопасности, борьбу с коррупцией и реализацию в жизнь реформ, основанных на общих демократических ценностях.