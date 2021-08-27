Белый дом подтвердил, что планы по встрече Зеленского и Байдена в силе
Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена на следующей неделе состоится. Американский лидер примет своего украинского коллегу в Белом доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"На следующей неделе президент будет принимать президента Украины Зеленского в Белом доме", - сказала Псаки в ходе брифинга.
Она уточнила, что в ходе визита украинского лидера будет выражена поддержка суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и Крыму.
Кроме того, по ее словам, Байден обсудит с Зеленским сотрудничество в области энергетической безопасности, борьбу с коррупцией и реализацию в жизнь реформ, основанных на общих демократических ценностях.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии индикаторов об отмене или переносе визита Владимира Зеленского в США на фоне ситуации в Афганистане.
Отметим, визит Зеленского в США запланирован на 31 августа.
Подробнее о поездке украинского президента в США - в материале РБК-Украина "Первая встреча. О чем Зеленский будет говорить с Байденом в Вашингтоне".