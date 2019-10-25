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Білий дім планує відновити торгові привілеї для України, - WP

Новини » Політика    25.10.2019 - 04:05
Білий дім планує відновити торгові привілеї для України, - WP
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Рекомендація про привілеї була відкликана в серпні

Адміністрація Білого дому на даний час планує відновити деякі припинені торгові привілеї для України в цьому місяці. Як передає РБК-Україна про це пише газета The Washington Post.

Посилаючись на поінформовані джерела, відновлення привілеїв планується включити в пакет торговельних заходів, намічених до випуску в цьому місяці.

Повідомляється, що торговий представник Білого дому Роберт Лайтхайзер в кінці серпня відкликав рекомендацію відновити деякі торгові привілеї України. Це сталося після того, як Джон Болтон, тодішній радник з національної безпеки, попередив Лайтхайзера, що президент Трамп, ймовірно, виступить проти будь-яких дій, які пішли на користь уряду в Києві.

Попередження прозвучало, коли президент США Дональд Трамп заморозив 391 мільйон доларів військової допомоги для України в сфері безпеки. Палата демократів початку розслідування для можливого проведення імпічменту у зв'язку з можливим тиском на президента України Володимира Зеленського в обмін на розслідування щодо Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента Джо Байдена.

На початку жовтня Лайтхайзер відправив необхідні документи в Білий дім вдруге. Пізніше він відкликав його знову, 17 жовтня, на тлі бурі з приводу політики президента Трампа щодо України. У цьому місяці пакет документів знову розглянуть.

Болтон подав у відставку 10 вересня, за день до того, як адміністрація розморозила військову допомогу під тиском законодавців.

Нагадаємо, раніше виконуючий обов'язки керівника адміністрації Білого дому Мік Малвейни пояснив призупинення виділення військової допомоги Україні з боку США стурбованістю з приводу корупції.

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