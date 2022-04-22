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Белый дом назначил отставного генерала координатором военной помощи Украине

Фото: американский генерал Терри Вольф (pt.usembassy.gov)
Автор: Юлия Бойко

Белый дом нанял отставного генерала-лейтенанта Терри Вольфа для координации сотен миллионов долларов военной помощи Украине. Он уже присоединился в Совету национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что Вольф является армейским офицером с Пентагоне, Объединенном штабе, Государственном департаменте и Совете нацбезопасности.

"Его опыт работы в качестве представителя коалиции, которая разгромила ИГИЛ, будет потрясающим в обеспечении того, чтобы нынешняя коалиция сохраняла импульс", - сообщил бывший координатор США по борьбе с терроризмом Натан Сейлз.

Он также похвалил решение администрации Джо Байдена.

"После многолетней карьеры на стыке дипломатии и войны он именно тот человек, который сможет обеспечить Украину оружием, необходимым для победы в кровавой агрессивной войне России", - добавил Сейлз.

Напомним, накануне президент США Джо Байден объявил о выделении Украины еще одного пакета военной помощи на 800 млн долларов.

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