Белый дом назначил отставного генерала координатором военной помощи Украине

Сообщается, что Вольф является армейским офицером с Пентагоне, Объединенном штабе, Государственном департаменте и Совете нацбезопасности.

"Его опыт работы в качестве представителя коалиции, которая разгромила ИГИЛ, будет потрясающим в обеспечении того, чтобы нынешняя коалиция сохраняла импульс", - сообщил бывший координатор США по борьбе с терроризмом Натан Сейлз.

Он также похвалил решение администрации Джо Байдена.

"После многолетней карьеры на стыке дипломатии и войны он именно тот человек, который сможет обеспечить Украину оружием, необходимым для победы в кровавой агрессивной войне России", - добавил Сейлз.