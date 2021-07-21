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Белый дом о дате визита Зеленского в США: не связано со сделкой по "Северному потоку-2"

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США, Среда 21 июля 2021 23:30
Белый дом о дате визита Зеленского в США: не связано со сделкой по "Северному потоку-2" Коллаж РБК-Украина: Джо Байден и Владимир Зеленский
Автор: Артур Родивилов

Объявление администрацией Байдена даты визита президента Украины Владимира Зеленского в США не связано с достижением Вашингтоном и Берлином договоренности по "Северному потоку-2". С таким утверждением выступила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее слова во время брифинга в самолете президента.

Официального представителя американского лидера попросили уточнить, является ли объявление сроков визита Зеленского частью данной сделки между Соединенными Штатами и Германией. "Нет, нет. Они не связаны между собой. Мы давно находились в контакте с украинцами относительно планирования этого визита", - заявила Псаки.

Напомним, Белый дом пригласил Зеленского совершить визит в США в конце августа. Визит состоится 30 августа, после Дня Независимости.

Изначально визит планировался на конец июля, но в Офисе президента назвали такой перенос даты "рабочей ситуацией".

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