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У Білій Церкві сталась пожежа у міській лікарні, є постраждалий

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Біла Церква, Понеділок 04 жовтня 2021 08:09
У Білій Церкві сталась пожежа у міській лікарні, є постраждалий Фото: у Білій Церкві сталась пожежа (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Білій Церкві сталась пожежа у першій міській лікарні. В результаті події постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Пожежа сталась сьогодні зранку у двоповерховій будівлі першої міської лікарні в палаті на другому поверсі.

Як повідомили в ДСНС, сталося коротке замкнення електрообігрівача. Утворилась пожежа, внаслідок якої постраждала одна людина.

Пожежу загасили, з медперсоналом проведено евакуацію 13 хворих.

До гасіння залучалося 18 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.

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Пожежа Біла Церква
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