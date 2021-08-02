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Білоруському журналісту дали 1,5 роки колонії за "образу Лукашенка"

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Білорусь, Понеділок 02 серпня 2021 16:30
Білоруському журналісту дали 1,5 роки колонії за "образу Лукашенка" Фото: журналіст білоруського видання "Перший регіон" Сергій Гордієвич (1reg.by)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 2 серпня суд Іванівського району в Брестській області призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців кореспонденту видання "Перший регіон" Сергію Гордієвичу. Його засудили за "образу Лукашенка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

Зазначається, що оголошення вироку двічі відкладалося через те, що підсудний втрачав свідомість.

Відомо, що 50-річного журналіста звинуватили в образі та наклепі на Лукашенка, а також в образі двох міліціонерів в чаті телеграм-каналу "Реальний Дорогичин" за яке від чоловіка вимагали виплатити компенсації.

Сам журналіст не визнав себе винним і відмовився давати свідчення в ході слідства.

Вказано, що 22 грудня 2020 року дорогою з Дорогичина до Бресту він був затриманий співробітниками ОМОНу.

Пізніше в його квартирі провели обшук, журналіста затримали на 72 години. Йдеться нібито про репост повідомлення в одній з дорогичинських груп у Viber, до якої належить Сергій Гордієвич.

Кілька місяців він перебував під домашнім арештом, але з початку травня запобіжний захід було замінено підпискою про невиїзд.

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