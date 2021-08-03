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Белорусские пограничники проводят учения по стабилизации обстановки на рубеже с ЕС

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Беларусь, Вторник 03 августа 2021 17:15
Белорусские пограничники проводят учения по стабилизации обстановки на рубеже с ЕС Фото: белорусские пограничники проводят учения на границе с ЕС (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Беларуси проходят учения пограничных отрядов в Гродненской области. Эта область граничит со странами Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское государственное издание "Белта".

Учения будут проходить в три этапа. В ходе учений планируется отработать боевое слаживание подразделений, усиление охраны госграницы, выявление, блокирование и ликвидацию вооруженных формирований с последующей стабилизацией обстановки в приграничном районе.

Целью учений называют потребность в совершенствовании боевой готовности белорусских пограничников в условиях "наращивание угроз пограничной и военной безопасности" в Беларуси.

Учения белорусских пограничников будут длиться до 12 августа.

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учения Беларусь пограничники
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