Белорусская лыжница Каминская будет выступать за Украину

Спортсменке разрешили перейти за границу без карантина

Белорусская федерация лыжных гонок разрешила разрешила 30-летней уроженке Могилева Валентине Каминской выступать за Украину. Об этом сообщает Pressball.by.

По информации издания, федерация разрешила белоруске перейти за границу без карантина.

Спортсменка была единственной лыжницей из состава белорусской сборной на Олимпиаде-2018 в Пхенчане, которая родилась в Беларуси. Остальные участницы сборной (Тихонова, Сероносова и Кириллова) являются уроженками России.

В Южной Корее Каминская стала 47 в спринте, 70 в гонке на 10 км и 45 в гонке на 30 км. На Олимпиаде-2014 в Сочи Валентина заняла 46 место в спринте.

Напомним, Украина также хотела натурализовать белорусскую биатлонистку Дарью Блашко, но она попала в карантин до марта 2019 года.