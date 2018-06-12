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Белорусская лыжница Каминская будет выступать за Украину

НовостиСпорт    12.06.2018 - 08:51
Фото: Валентина Каминская (facebook.com/SkiLady87)
Фото: Валентина Каминская (facebook.com/SkiLady87)

Спортсменке разрешили перейти за границу без карантина

Белорусская федерация лыжных гонок разрешила разрешила 30-летней уроженке Могилева Валентине Каминской выступать за Украину. Об этом сообщает Pressball.by.

По информации издания, федерация разрешила белоруске перейти за границу без карантина.

Спортсменка была единственной лыжницей из состава белорусской сборной на Олимпиаде-2018 в Пхенчане, которая родилась в Беларуси. Остальные участницы сборной (Тихонова, Сероносова и Кириллова) являются уроженками России.

В Южной Корее Каминская стала 47 в спринте, 70 в гонке на 10 км и 45 в гонке на 30 км. На Олимпиаде-2014 в Сочи Валентина заняла 46 место в спринте.

Напомним, Украина также хотела натурализовать белорусскую биатлонистку Дарью Блашко, но она попала в карантин до марта 2019 года.  

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Теги публикации: Олимпиада, Биатлон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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