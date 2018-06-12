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Білоруська лижниця Камінська виступатиме за Україну

НовиниСпорт    12.06.2018 - 08:51
Фото: Валентина Камінська (facebook.com/SkiLady87)
Фото: Валентина Камінська (facebook.com/SkiLady87)

Спортсменці дозволили перейти за кордон без карантину

Білоруська федерація лижних гонок дозволила дозволила 30-річній уродженці Могильова Валентині Камінської виступати за Україну. Про це повідомляє Pressball.by.

За інформацією видання, федерація дозволила білорусці перейти за кордон без карантину.

Спортсменка була єдиною лижницею зі складу білоруської збірної на Олімпіаді-2018 в Пхенчане, яка народилася в Білорусі. Решта учасниць збірної (Тихонова, Сероносова і Кирилова) є уродженками Росії.

У Південній Кореї Камінська стала 47 в спринті, 70 в гонці на 10 км і 45 в гонці на 30 км. На Олімпіаді-2014 в Сочі Валентина посіла 46 місце в спринті.

Нагадаємо, Україна також хотіла натуралізувати білоруську біатлоністку Дарину Блашко, але вона потрапила в карантин до березня 2019 року.

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Теги публікації: Олімпіада, Биатлон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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