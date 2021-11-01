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В Белом доме заявили, что США следят за ситуацией возле границ Украины

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Понедельник 01 ноября 2021 20:53
В Белом доме заявили, что США следят за ситуацией возле границ Украины Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты продолжают следить за ситуацией у границ Украины. В частности, после того, как была обнародована информация, что Россия снова стягивает войска к украинским границам.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"В минувшие выходные у нас была возможность провести консультации с ключевыми союзниками и партнерами по вопросу Украины и обеспечения того, чтобы мы защищали суверенитет и территориальную целостность страны и поддерживали ее. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией. И на данный момент мне больше нечего добавить", - заявил он.

Напомним, ранее Washington Post сообщил, что Россия возобновила наращивание войск у украинских границ.

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