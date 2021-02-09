В Белом доме хотят "детально изучить" выводы миссии ВОЗ в Ухане

Соединенные Штаты Америки хотят "детально изучить" выводы экспертов Всемирной организации здравоохранения по итогам миссии в китайском Ухане. США хотят увидеть выводы в рамках исследования происхождения коронавируса.

Об этом на брифинге в Белом доме заявила пресс-секретарь Джен Псаки.

"На прямую мы не были вовлечены в проведение данного расследования. Мы с нетерпением ждем детального рассмотрения заключений (экспертов ВОЗ - ред.)", - сказала она.

Псаки также напомнила, что Вашингтон настаивал на доступе экспертов ВОЗ в Китай и ко всей информации, связанной с началом пандемии. Также США продолжают требовать доступа американских специалистов к районам и объектам на территории Китая.

"Мы считаем императивом, чтобы наша команда экспертов ... в нашем посольстве в Пекине и других (миссиях - ред.) - имела глаза и уши на земле", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.