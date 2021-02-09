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В Белом доме хотят "детально изучить" выводы миссии ВОЗ в Ухане

Новина українською → Вашингтон, Вторник 09 февраля 2021 22:20
В Белом доме хотят "детально изучить" выводы миссии ВОЗ в Ухане Фото: Джен Псаки (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки хотят "детально изучить" выводы экспертов Всемирной организации здравоохранения по итогам миссии в китайском Ухане. США хотят увидеть выводы в рамках исследования происхождения коронавируса.

Об этом на брифинге в Белом доме заявила пресс-секретарь Джен Псаки.

"На прямую мы не были вовлечены в проведение данного расследования. Мы с нетерпением ждем детального рассмотрения заключений (экспертов ВОЗ - ред.)", - сказала она.

Псаки также напомнила, что Вашингтон настаивал на доступе экспертов ВОЗ в Китай и ко всей информации, связанной с началом пандемии. Также США продолжают требовать доступа американских специалистов к районам и объектам на территории Китая.

"Мы считаем императивом, чтобы наша команда экспертов ... в нашем посольстве в Пекине и других (миссиях - ред.) - имела глаза и уши на земле", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, эксперты ВОЗ сделали заявление по расследованию происхождения коронавируса. Эксперты ВОЗ провели брифинг после миссии в Ухане.

Как писало РБК-Украина, эксперты ВОЗ назвали четыре возможных источника возникновение коронавируса.

Кроме того, эксперты ВОЗ заявили, что теория об утечке коронавируса из лаборатории "чрезвычайно маловероятна".

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