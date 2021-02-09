У Білому домі хочуть "детально вивчити" висновки місії ВООЗ в Ухані
Сполучені Штати Америки хочуть "детально вивчити" висновки експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я за підсумками місії в китайському Ухані. США хочуть побачити висновки в рамках дослідження походження коронавірусу.
Про це на брифінгу в Білому домі заявила прес-секретар Джен Псакі.
"На пряму ми не були залучені до проведення даного розслідування. Ми тільки з нетерпінням чекаємо детального розгляду висновків (експертів ВООЗ - ред.)", - сказала вона.
Псакі також нагадала, що Вашингтон наполягав на доступі експертів ВООЗ до Китаю та до всієї інформації, пов'язаної з початком пандемії. Також США продовжують вимагати доступу американських спеціалістів до районів та об'єктів на території Китаю.
"Ми вважаємо імперативом, щоб наша команда експертів ... в нашому посольстві в Пекіні та інших (місіях - ред.) - мала очі та вуха на землі", - наголосила прес-секретар Білого дому.
Нагадаємо, сьогодні експерти ВООЗ зробили заяву щодо розслідування походження коронавірусу. Експерти ВООЗ провели брифінг після місії в Ухані.
Як писало РБК-Україна, експерти ВООЗ назвали чотири можливі джерела виникнення коронавірусу.
Крім того, експерти ВООЗ заявили, що теорія про витік коронавірусу з лабораторії "надзвичайно малоймовірна".