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У Білому домі хочуть "детально вивчити" висновки місії ВООЗ в Ухані

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 09 лютого 2021 22:20
У Білому домі хочуть "детально вивчити" висновки місії ВООЗ в Ухані Фото: Джен Псакі (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки хочуть "детально вивчити" висновки експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я за підсумками місії в китайському Ухані. США хочуть побачити висновки в рамках дослідження походження коронавірусу.

Про це на брифінгу в Білому домі заявила прес-секретар Джен Псакі.

"На пряму ми не були залучені до проведення даного розслідування. Ми тільки з нетерпінням чекаємо детального розгляду висновків (експертів ВООЗ - ред.)", - сказала вона.

Псакі також нагадала, що Вашингтон наполягав на доступі експертів ВООЗ до Китаю та до всієї інформації, пов'язаної з початком пандемії. Також США продовжують вимагати доступу американських спеціалістів до районів та об'єктів на території Китаю.

"Ми вважаємо імперативом, щоб наша команда експертів ... в нашому посольстві в Пекіні та інших (місіях - ред.) - мала очі та вуха на землі", - наголосила прес-секретар Білого дому.

Нагадаємо, сьогодні експерти ВООЗ зробили заяву щодо розслідування походження коронавірусу. Експерти ВООЗ провели брифінг після місії в Ухані.

Як писало РБК-Україна, експерти ВООЗ назвали чотири можливі джерела виникнення коронавірусу.

Крім того, експерти ВООЗ заявили, що теорія про витік коронавірусу з лабораторії "надзвичайно малоймовірна".

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