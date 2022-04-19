В Белом доме допустили введение новых санкций против РФ на этой неделе

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не исключила, что Соединенные Штаты могут ввести новые антироссийские санкции на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Белого дома .

Американская администрация рассматривает варианты новых санкций против РФ. Некоторые ограничительные меры, по словам Псаки, могут быть приняты в ближайшие дни.

"Да, это возможно. Мы продолжаем рассматривать варианты в данный момент, процесс продолжается", – призналась пресс-секретарь Белого дома.

Кроме того, она рассказала о результатах переговоров президента Байдена с рядом западных лидеров. Они сошлись во мнении о необходимости дальнейшей экономической и гуманитарной помощи Украине, а также в сфере безопасности.

"Они обсудили свое дипломатическое участие и скоординированные усилия, чтобы продолжить согласование серьезных экономических мер", – добавила Псаки.