У Білому домі припустили запровадження нових санкцій проти РФ цього тижня
Прес-секретарка Білого дому Джен Псакі не виключила, що Сполучені Штати можуть запровадити нові антиросійські санкції вже цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Білого дому.
Американська адміністрація розглядає варіанти нових санкцій проти РФ. Деякі обмежувальні заходи, за словами Псакі, можуть ухвалити в найближчі дні.
"Так, це можливо. Ми продовжуємо розглядати варіанти наразі, процес триває", – зізналася прес-секретарка Білого дому.
Окрім того, вона розповіла про результати перемовин президента Байдена з низкою західних лідерів. Вони зійшлися на думці про необхідність подальшої економічної та гуманітарної допомоги Україні, а також у сфері безпеки.
"Вони обговорили свою дипломатичну участь і скоординовані зусилля, щоб продовжити погодження серйозних економічних заходів", – додала Псакі.
Нагадаємо, що США та Канада вирішили передати Україні більше артилерійського озброєння.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.