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Под Белградом произошел взрыв на фабрике по производству ракет, есть жертвы

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Вторник 23 ноября 2021 16:58
Под Белградом произошел взрыв на фабрике по производству ракет, есть жертвы Фото: Под Белградом произошел взрыв на фабрике по производству ракет (rs.n1info.com)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 23 ноября, в Сербии произошел взрыв на фабрике, где производятся противоградовые ракеты. В результате происшествия погибли два человека, еще 15 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novosti.

Авария произошла на предприятии Ede pro в Лештани в пригороде Белграда, которое занимается производством деталей для ракет, ракетных турбомоторов и топлива.

В этой части Белграда ощущались также сильные взрывы.

На территории работают службы экстренной помощи.

Причины взрыва на фабрике пока не известны.

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Сербия Белград Взрыв
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