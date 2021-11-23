Под Белградом произошел взрыв на фабрике по производству ракет, есть жертвы
Фото: Под Белградом произошел взрыв на фабрике по производству ракет (rs.n1info.com)
Во вторник, 23 ноября, в Сербии произошел взрыв на фабрике, где производятся противоградовые ракеты. В результате происшествия погибли два человека, еще 15 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novosti.
Авария произошла на предприятии Ede pro в Лештани в пригороде Белграда, которое занимается производством деталей для ракет, ракетных турбомоторов и топлива.
В этой части Белграда ощущались также сильные взрывы.
На территории работают службы экстренной помощи.
Причины взрыва на фабрике пока не известны.
Dobio kratak snimak pic.twitter.com/6uMOCAgVJR— ГАСИЛАЦ (@spasilac193_69) November 23, 2021
Edepro? pic.twitter.com/TppC0XXkZz— Dijana (@Dikicaplavusica) November 23, 2021