Під Белградом стався вибух на фабриці з виробництва ракет, є жертви
Фото: під Белградом стався вибух на фабриці з виробництва ракет (rs.n1info.com)
У вівторок, 23 листопада, в Сербії стався вибух на фабриці, де виробляються протиградові ракети. В результаті події загинули дві людини, ще 15 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novosti.
Аварія сталася на підприємстві Ede pro в Лештані в передмісті Белграда, яке займається виробництвом деталей для ракет, ракетних турбомоторів і палива.
У цій частині Белграда відчувалися також сильні вибухи.
На території працюють служби екстреної допомоги.
Причини вибуху на фабриці поки не відомі.
Dobio kratak snimak pic.twitter.com/6uMOCAgVJR- ГАСИЛАЦ (@spasilac193_69) November 23, 2021
Edepro? pic.twitter.com/TppC0XXkZz— Dijana (@Dikicaplavusica) November 23, 2021