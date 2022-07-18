В Белграде задержали серба, которого подозревают в участии в войне на Донбассе
Фото: в Белграде задержали серба, которого подозревают в участии в войне на территории Украины (ssu.gov.ua)
В Белграде задержали 31-летнего серба, которого подозревают в участии в боевых действиях на востоке Украины в 2015 году.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание N1.
Мужчину задержали в аэропорту Белграда 15 июля на основе ордера на арест, который действовал в течение последних семи лет.
Задержанного обвиняют в участии в боевых действиях на территории Украины. Однако пока неизвестно на чьей стороне он воевал на Донбассе.
В то же время сторона обвинения настаивала на том, чтобы задержанного взяли под стражу из-за риска того, что он может попытаться уклониться от судебного процесса и вернуться воевать в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.