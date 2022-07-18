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В Белграде задержали серба, которого подозревают в участии в войне на Донбассе

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Понедельник 18 июля 2022 12:41
В Белграде задержали серба, которого подозревают в участии в войне на Донбассе Фото: в Белграде задержали серба, которого подозревают в участии в войне на территории Украины (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Белграде задержали 31-летнего серба, которого подозревают в участии в боевых действиях на востоке Украины в 2015 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание N1.

Мужчину задержали в аэропорту Белграда 15 июля на основе ордера на арест, который действовал в течение последних семи лет.

Задержанного обвиняют в участии в боевых действиях на территории Украины. Однако пока неизвестно на чьей стороне он воевал на Донбассе.

В то же время сторона обвинения настаивала на том, чтобы задержанного взяли под стражу из-за риска того, что он может попытаться уклониться от судебного процесса и вернуться воевать в Украину.

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