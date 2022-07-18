В Белграде задержали серба, которого подозревают в участии в войне на Донбассе

В Белграде задержали 31-летнего серба, которого подозревают в участии в боевых действиях на востоке Украины в 2015 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание N1 .

Мужчину задержали в аэропорту Белграда 15 июля на основе ордера на арест, который действовал в течение последних семи лет.

Задержанного обвиняют в участии в боевых действиях на территории Украины. Однако пока неизвестно на чьей стороне он воевал на Донбассе.

В то же время сторона обвинения настаивала на том, чтобы задержанного взяли под стражу из-за риска того, что он может попытаться уклониться от судебного процесса и вернуться воевать в Украину.