В Белграде более тысячи активистов требовали отставки президента

В Белграде (Сербя) прошла акция протеста, участники которой потребовали отставки президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Аны Брнабич, спикера парламента Майи Гойкович и руководства гостелерадиокомпании РТС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РТС.

Так, всего на улицы столицы Сербии накануне вышли 1579 человек. Аналогичные акции протеста также состоялись в других городах республики.

Название акции является своеобразным ответом ​Александру Вучичу, который ранее объявил, что не изменит свою политику.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 марта прошли новые протесты против президента страны Александра Вучича с требованием прекратить контроль над государственными средствами информации и призывом к честным выборам.

РБК-Украина писало, что на территории посольства Британии в Белграде (Сербия) нашли гранату.

Как сообщается, взрывное устройство было обнаружено работниками на территории посольства. Так, на место отправили противодиверсионные подразделения МВД Сербии и скорую. Отмечено, что специалисты пришли к выводу, что речь идет о гранате времен Первой или Второй мировых войн, опасности она не представляла. Находку перевезли в безопасное место.