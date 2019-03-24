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В Белграде более тысячи активистов требовали отставки президента

Новости » Происшествия    24.03.2019 - 05:10
В Белграде более тысячи активистов требовали отставки президента
Фото: митинг в Белграде (twitter.com/SavezZaSRB)

Протесты в Белграде проходят уже шестую неделю подряд

В Белграде (Сербя) прошла акция протеста, участники которой потребовали отставки президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Аны Брнабич, спикера парламента Майи Гойкович и руководства гостелерадиокомпании РТС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РТС.

Так,  всего на улицы столицы Сербии накануне вышли 1579 человек. Аналогичные акции протеста также состоялись в других городах республики.

Название акции является своеобразным ответом ​Александру Вучичу, который ранее объявил, что не изменит свою политику.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 марта прошли новые протесты против президента страны Александра Вучича с требованием прекратить контроль над государственными средствами информации и призывом к честным выборам.

РБК-Украина писало, что на территории посольства Британии в Белграде (Сербия) нашли гранату.

Как сообщается, взрывное устройство было обнаружено работниками на территории посольства. Так, на место отправили противодиверсионные подразделения МВД Сербии и скорую. Отмечено, что специалисты пришли к выводу, что речь идет о гранате времен Первой или Второй мировых войн, опасности она не представляла. Находку перевезли в безопасное место.

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