У Белграді більше тисячі активістів вимагали відставки президента

Фото: мітинг у Белграді (twitter.com/SavezZaSRB)

Протести в Белграді проходять вже шостий тиждень поспіль

У Белграді (Сербя) пройшла акція протесту, учасники якої вимагали відставки президента Сербії Олександра Вучича, прем'єр-міністра Ани Брнабич, спікера парламенту Майї Гойкович і керівництва держтелерадіокомпанії РТС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РТС.

Так, всього на вулиці столиці Сербії напередодні вийшли 1579 осіб. Аналогічні акції протесту також відбулися в інших містах республіки.

Назва акції є своєрідною відповіддю Олександру Вучичу, який раніше оголосив, що не змінить свою політику.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 березня пройшли нові протести проти президента країни Олександра Вучича з вимогою припинити контроль над державними засобами інформації та закликом до чесних виборів.

РБК-Україна писало, що на території посольства Британії в Белграді (Сербія) знайшли гранату.

Як повідомляється, вибуховий пристрій було виявлено працівниками на території посольства. Так, на місце відправили підрозділи МВС Сербії і швидку. Відзначено, що фахівці прийшли до висновку, що мова йде про гранату часів Першої чи Другої світових воєн, небезпеки вона не уявляла. Знахідку перевезли у безпечне місце.