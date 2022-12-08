UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Бєлгородській області знову сильна пожежа: росіяни заявляють про "приліт"

Фото: у Бєлгородській області РФ стався вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сильна пожежа виникла у Бєлгородській області РФ сьогодні, 8 грудня. Місцеві жителі заявляють про "приліт".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Інцидент стався у місті Яковлєво. Місцеві жителі стверджують, що перед пожежею був звук, схожий на вибух.

За словами інших джерел, у регіоні нібито спрацювала ППО. Російська влада поки не коментувала інцидент. На опублікованих кадрах видно, що над містом здіймається великий стовп чорного диму.

Варто зазначити, що місто Яковлєво знаходиться північніше Бєлгорода, приблизно за 90 кілометрів від кордону з Україною.

Нагадаємо, в окупованому Севастополі сьогодні зранку прогриміли вибухи, окупанти заявляють про "збитий безпілотник".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВибухПожежа