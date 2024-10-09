У Бєлгородській області евакуюють ще два населені пункти

Через постійні обстріли оголошено евакуацію ще двох населених пунктів у Бєлгородській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Гладков додав, що мешканці Петрівки скаржилися на регулярні обстріли.

За його словами, під час засідання Оперативного штабу у вівторок, 8 жовтня, було вирішено закрити в'їзд до сіл Петрівка та Соловйовка, а також розпочати відселення жителів і забезпечення їх новим житлом.

Ситуація в Бєлгородській області

Бєлгородська область на сході та півдні межує з Харківською областю. Російські військові з території регіону постійно обстрілюють Харків ракетами і керованими авіабомбами.

Деякі бомби і ракети не долітають на територію України та падають на території РФ. Через це населені пункти російської області регулярно зазнають обстрілів та руйнувань.

Також у минулому і поточному роках у прикордонні Бєлгородської області були зафіксовані кілька військових рейдів "Руського добровольчого корпусу", які воюють проти режиму диктатора Володимира Путіна.

У вересні на залізничній ділянці "Старий Оскол - Валуйки" у Бєлгородській області зійшов із рейок вантажний потяг через підрив міни. Операцію провели ГУР Міноборони України та Сили спецоперацій ЗСУ.

Також агресор замінував усі дамби в Бєлгородській області, щоб вчинити теракти й диверсії та звинуватити в них Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.