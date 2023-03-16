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Над Бєлгородом знову працювала ППО: відомо про "збиття" двох ракет (фото, відео)

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Росія, Четвер 16 березня 2023 10:43
Над Бєлгородом знову працювала ППО: відомо про "збиття" двох ракет (фото, відео) Фото: над Бєлгородом знову працювала ППО, відомо про "збиття" двох ракет (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч проти четверга, 16 березня, у Білгороді знову працювала ППО. Нібито вдалося збити дві ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медуза.

Внаслідок "бавовни" пошкоджено фасади кількох адміністративних та житлових будівель.

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що впали недалеко від центру міста - на Вокзальній вулиці - уламках ракети, які пошкодили проїжджу частину. Вулиця перекрита.

Над Бєлгородом знову працювала ППО: відомо про &quot;збиття&quot; двох ракет (фото, відео)

Як заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, вранці 16 березня, в результаті "активності зі сторони противника" нібито 58 будинків отримали пошкодження, постраждав 31 приватний автомобіль.

Як повідомлялося, в Новому Осколі Білгородської області вранці, 6 березня, було чути вибухи. Влада заявила про роботу ППО.

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