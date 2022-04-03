UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Белгородом возле границы с Украиной прогремели два взрыва, - очевидцы

Фото: под Белгородом снова взрывы (belive.ru)
Автор: Александр Мороз

В районе российского Белгорода недалеко от границы с Украиной прогремели два взрыва. Они произошли через несколько дней после того, как российские власти обвинили Вооруженные силы Украины в нанесении удара по нефтебазе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам очевидцев, взрывы были настолько мощными, что в домах в самом Белгороде задребезжали окна.

Как заявил глава Яковлевского городского округа Олег Медведев, инцидент произошел в Томаровке.

"Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели - они не представляют опасности, их увезли. Оцепление уже убирают. Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет", - отметил он.

Напомним, ранее российская сторона заявляла о якобы выпущенной ракете с территории Украины, которая упала под Белгородом. Но, по данным расследователей, она была запущена с российской территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВзрывВойна России против Украины