Под Белгородом возле границы с Украиной прогремели два взрыва, - очевидцы

В районе российского Белгорода недалеко от границы с Украиной прогремели два взрыва. Они произошли через несколько дней после того, как российские власти обвинили Вооруженные силы Украины в нанесении удара по нефтебазе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам очевидцев, взрывы были настолько мощными, что в домах в самом Белгороде задребезжали окна.

Как заявил глава Яковлевского городского округа Олег Медведев, инцидент произошел в Томаровке.

"Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели - они не представляют опасности, их увезли. Оцепление уже убирают. Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет", - отметил он.