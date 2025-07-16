ua en ru
Ср, 16 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Бельгії повністю згоріла головна сцена популярного фестивалю Tomorrowland (відео)

Бельгія, Середа 16 липня 2025 22:15
UA EN RU
У Бельгії повністю згоріла головна сцена популярного фестивалю Tomorrowland (відео) Фото: у Бельгії повністю згоріла головна сцена Tomorrowland (facebook.com/tomorrowland)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 16 липня, масштабна пожежа повністю знищила головну сцену Tomorrowland. Це сталося два дні до початку популярного музичного фестивалю у Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HLN та VRT NWS.

Головну сцену фестивалю електронної музики Tomorrowland, початок якого було заплановано на 18 липня в бельгійському місті Бом, було знищено вогнем. Причина пожежі наразі невідома.

Головна сцена Tomorrowland повністю згоріла (фото з мережі)

Водночас, як повідомляють джерела HLN, під час випробування феєрверків могла статися якась помилка. При цьому видання зазначає, що ні організатори фестивалю, ні екстрені служби поки що не підтвердили цю інформацію.

VRT NWS повідомило, що на місці проведення фестивалю було близько 1000 співробітників, їх евакуювали.

Фестиваль Tomorrowland мав розпочатися в п'ятницю, 18 липня. На ньому очікувалося понад 100 000 відвідувачів. Однак тепер проведення фестивалю під загрозою зриву.

Tomorrowland проводиться з 2005 року в бельгійському місті Бом, провінція Антверпен, за 20 років він став одним із найбільших і найвідоміших музичних фестивалів у світі.

Нагадаємо, у березні в Північній Македонії вночі сталася пожежа під час концерту, в результаті якої загинули щонайменше 50 людей. Трагедія сталася в клубі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бельгія Пожежа
Новини
У Раді сталася сутичка між нардепами: що відомо (відео)
У Раді сталася сутичка між нардепами: що відомо (відео)
Аналітика
Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко