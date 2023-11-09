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У Бельгії допустили введення санкцій проти Ізраїлю через удари по Газі

Брюссель, Четвер 09 листопада 2023 04:53
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У Бельгії допустили введення санкцій проти Ізраїлю через удари по Газі Фото: ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Заступник прем'єр-міністра Бельгії закликав уряд розслідувати удари по цивільних об'єктах у Газі та ввести санкції проти Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Заступник прем'єр-міністра Бельгії закликав бельгійський уряд у середу ввести санкції проти Ізраїлю та розслідувати вибухи у лікарнях та таборах біженців у Газі.

"Настав час для санкцій проти Ізраїлю. Дощ із бомб нелюдський. Очевидно, що Ізраїль не дбає про міжнародні вимоги про припинення вогню", - заявила газеті Nieuwsblad віце-прем'єр-міністр Петра Де Саттер

Де Саттер заявила, що Європейський Союз має негайно призупинити дію угоди про асоціацію з Ізраїлем, яку було укладено для розвитку економічних та політичних зв'язків між двома сторонами.

Де Саттер також запропонувала запровадити два нових обмеження щодо Ізраїлю. Перше обмеження полягає у забороні імпорту продуктів з окупованих палестинських територій. Друге – полягає у забороні на в'їзд до ЄС войовничим поселенцям, політикам та солдатам, відповідальним за військові злочини.

Водночас, за її словами, Бельгія має збільшити фінансування Міжнародного кримінального суду у Гаазі для розслідування вибухів, водночас скоротивши грошові потоки ХАМАСу.

"Це терористична організація. Терор коштує грошей, і мають бути санкції проти компаній та людей, які постачають ХАМАС грошима", - сказала Де Саттер.

Війна в Ізраїлі

На початку жовтня ХАМАС вторгся до Ізраїлю. Країна оголосила військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

Раніше ми писали, що ХАМАС втратив контроль над північною частиною Гази . ЦАХАЛ завдав значних збитків терористам.

Також ми писали, що лідер ХАМАСу оточений у бункері . Відомо, що бункер знаходиться в Секторі Газа, але точного розташування не розкривають.

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Ізраїль Сектор Газа Бельгия
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