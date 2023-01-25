Бельгія виділить новий пакет військової допомоги Україні, але без танків, - Міноборони
Найближчої п'ятниці міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер запропонує уряду виділити Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть системи ППО та протитанкова зброя, а також боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL.
"Цієї п'ятниці на засіданні уряду я збираюся запропонувати нову допомогу саме для задоволення нагальних потреб українців щодо ППО та протитанкової зброї, а також щодо боєприпасів", - заявила міністр.
При цьому вона зазначила, що танки в пакет не увійдуть, оскільки у Бельгії немає німецьких Leopard 2. За її словами, десять років тому країна вирішила продати їх через закінчення експлуатації.
Водночас Дедондер зазначила, що такі танки можна було придбати для України, проте зараз бельгійські компанії ставлять на них "необґрунтовану" ціну - 500 тисяч євро.
"Наразі є бельгійські компанії, які роблять необґрунтовану націнку. Ціна перепродажу 500 000 євро за машини, що зберігаються в ангарах і які не проходили реставраційні роботи", - додала вона.
Як відомо, сьогодні Німеччина офіційно підтвердила свої наміри надіслати сучасні німецькі танки Leopard 2 до України.
Варто зазначити, що окрім Німеччини низка європейських країн обіцяє надати такі танки Києву. Танкова коаліція налічує кілька країн, які вже готові відправити техніку.
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