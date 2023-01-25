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Бельгия выделит новый пакет военной помощи Украине, но без танков, - Минобороны

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Среда 25 января 2023 14:57
Бельгия выделит новый пакет военной помощи Украине, но без танков, - Минобороны Фото: Бельгия выделит новый пакет военной помощи Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В ближайшую пятницу министр обороны Бельгии Людивин Дедондер предложит правительству выделить Украине новый пакет военной помощи. В него войдут системы ПВО и противотанковое оружие, а также боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.

"В эту пятницу на заседании правительства я собираюсь предложить новую помощь именно для удовлетворения насущных потребностей украинцев в части ПВО и противотанкового оружия, а также в части боеприпасов", - заявила министр.

При этом она отметила, что танки в пакет не войдут, поскольку у Бельгии нет немецкий Leopard 2. По ее словам, десять лет назад страна решила продать их из-за окончания эксплуатации.

В то же время Дедондер отметила, что такие танки можно было приобрести для Украины, однако в настоящий момент бельгийские компании ставят на них "необоснованную" цену в 500 тысяч евро.

"В данный момент есть бельгийские компании, которые делают необоснованную наценку. Цена перепродажи 500 000 евро за машины, которые хранятся в ангарах и которые не проходили реставрационные работы", - добавила она.

Как известно, сегодня Германия официально подтвердила свои намерения отправить современные немецкие танки Leopard 2 в Украину.

Стоит отметить, что помимо Германии ряд европейских страны обещают предоставить такие танки Киеву. Танковая коалиция насчитывает несколько стран, которые уже готовы отправить технику.

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