Бельгия выделит новый пакет военной помощи Украине, но без танков, - Минобороны

В ближайшую пятницу министр обороны Бельгии Людивин Дедондер предложит правительству выделить Украине новый пакет военной помощи. В него войдут системы ПВО и противотанковое оружие, а также боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.

"В эту пятницу на заседании правительства я собираюсь предложить новую помощь именно для удовлетворения насущных потребностей украинцев в части ПВО и противотанкового оружия, а также в части боеприпасов", - заявила министр.

При этом она отметила, что танки в пакет не войдут, поскольку у Бельгии нет немецкий Leopard 2. По ее словам, десять лет назад страна решила продать их из-за окончания эксплуатации.

В то же время Дедондер отметила, что такие танки можно было приобрести для Украины, однако в настоящий момент бельгийские компании ставят на них "необоснованную" цену в 500 тысяч евро.